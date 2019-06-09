В Саранске было ограничено движение транспорта по улице Гагарина

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Гагарина.

Движение транспортных средств было ограничено на участке, пролегающем от улицы Мичурина до улицы Щорса. Рассматриваемое ограничение будет действовать до 09:00 10 июня.

По причине указанного ограничения была изменена схема движения троллейбусных маршрутов №№7 и 8, а также автобусных маршрутов №№14, 15, 32 и 40. Данные маршруты, направляясь в центр города, следуют по улицам А. Невского и Титова. Направляясь в юго-западную часть Саранска, общественный транспорт следует по улицам Ботевградской, Старопосадской и А. Невского.

Троллейбусы, следующие по маршрутам №№7 и 8, были заменены на автобусы.

Работа троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 13 и автобусного маршрута №20 была приостановлена.

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Источник: adm-saransk.ru