В Мордовии полицейские провели операцию «Металл»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Металл».

Указанная операция была направлена на стабилизацию оперативной обстановки по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с хищением черного и цветного металлов, их лома и отходов, а также предупреждение, выявление и пресечение коррупционных преступлений в рассматриваемой сфере.

В ходе проведения операции полицейские выявили 34 правонарушения. Было возбуждено два уголовных дела по статье о краже. Кроме того, было изъято из оборота более 500 кг черного металла.

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Источник: 13.мвд.рф