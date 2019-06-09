Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность футбольного матча в Саранске

В Саранске сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность футбольного матча между сборными России и Сан-Марино.

Указанный матч прошел 8 июня на стадионе «Мордовия Арена». Игра завершилась со счетом 9:0 в пользу сборной России. Матч посетили более 43 тыс. человек.

Пожарную безопасность данного матча обеспечивали 65 сотрудников ГУ МЧС РФ по Мордовии. Кроме того, было задействовано 6 единиц техники и 2 плавательных средства.

На территории всего стадиона и возле него было организовано дежурство сотрудников пожарного надзора, выставлены пожарные и аварийно-спасательные автомобили с личным составом. Также осуществлялось патрулирование на реке Инсар, на берегу которой располагается стадион «Мордовия Арена».

Пожаров и возгораний допущено не было.

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Источник: 13.mchs.gov.ru