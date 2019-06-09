В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 8 июня на территории гаражного кооператива «Радар», расположенного по адресу – улица Московская. Загорелся автомобиль. Пламя охватило транспортное средство на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru