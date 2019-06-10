В Саранске продлили ограничение движения транспорта по улице Гагарина

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств по улице Гагарина.

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения указанное ограничение было продлено до 00:00 11 июня. Стоит напомнить, что движение транспортных средств было ограничено на участке, пролегающем между улицами Мичурина и Щорса.

Исключение составляют транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

По причине введения рассматриваемого ограничения были изменены схемы движения троллейбусных маршрутов №№1,2,7,8,13 и автобусных маршрутов №№1,4,15,32,34,40.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Источник: adm-saransk.ru