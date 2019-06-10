В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

В ночь на 9 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Волгоградской. Возле дома №1, расположенного по указанному адресу, загорелся пластиковый мусорный контейнер.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru