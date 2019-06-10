В Ардатове ребенка придавило мотоциклом

В Мордовии ребенка придавило мотоциклом.

На днях 8-летний житель Ардатова проводил время в гараже, расположенном возле его дома. Ребенок любит помогать отцу по хозяйству. Мальчик в столь юном возрасте уже умеет забивать гвозди и может оказать помощь при ремонте техники. В не самый удачный для себя день ребенок решил забраться на мотоцикл. Попытка не была до конца реализована и повлекла негативные последствия. Мальчик упал, а затем на него рухнул мотоцикл.

В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц Саранска. Жизни ребенка ничего не угрожает, но ему предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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