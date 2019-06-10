Житель Мордовии спас соседа от гибели во время пожара

В Атяшево мужчина спас своего соседа от гибели во время пожара.

Происшествие произошло в ночь на 8 июня. В одной из квартир жилого дома №3, расположенного по адресу – улица Микрорайон-2, вспыхнул огонь. Загорелась кровать. В момент возгорания в квартире находился её владелец 1958 года рождения. Мужчина из последних сил добрался до коридора. Затем сосед помог ему покинуть горящую квартиру.

Владелец жилья получил ожоги спины первой степени.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Ранее сообщалось, что в селе Старое Шайгово во время пожара погибли два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru