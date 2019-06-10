В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание гаража и сарая

В Рузаевке произошло возгорание гаража и сарая.

Днём 9 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Мира. Возле дома №20, принадлежащего мужчине 1979 года рождения, загорелись гараж и сарай.

В результате данного пожара ни один человек не пострадал.

На место инцидента выезжали ПСЧ-4 и ВПО АО «Хлебная база».

Огонь повредил гараж и сарай на общей площади 150 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Атяшево местный житель помог своему соседу выбраться из горящей квартиры.

Источник: 13.mchs.gov.ru