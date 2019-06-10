В Мордовии пресекли попытку доставки марихуаны в исправительную колонию

В Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в исправительную колонию.

Сотрудники отдела МВД РФ по Зубово-Полянскому району вместе с коллегами из УФСИН и ФСБ РФ по Мордовии пресекли попытку доставки наркотиков в исправительную колонию, расположенную в посёлке Сосновка.

Более 6 грамм марихуаны было обнаружено в пакете со специями, который был прислан жителем Воронежа осужденному, отбывающему четырехлетнее наказание в упомянутом исправительном учреждении.

Было возбуждено уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф