Жительница Мордовии пожаловалась полицейским на продавца бобровой струи

В Мордовии местная жительница пожаловалась полицейским на недобросовестного продавца средства для мужской потенции.

Недавно в Торбеевском районе заезжий продавец принялся торговать бобровой струей, уверяя, что она помогает восстановить или же укрепить мужскую силу. Один из местных жителей, который, судя по всему, либо недоволен своими результатами на интимном поприще, либо же решил их улучшить, приобрел литр указанного средства. На покупку бобровой струи мужчина потратил 6 тыс. рублей.

Супруга указанного гражданина не заметила никакого результата от бобровой струи. Женщина обратилась в полицию. Гражданка требует либо провести экспертизу бобровой струи, либо пресечь деятельность упомянутого продавца.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации «Известий Мордовии».

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