Жители нескольких улиц Саранска в ближайшее время останутся без горячей воды

В Саранске жители нескольких улиц останутся без горячей воды.

В период с 17 по 30 июня по причине планового отключения горячей воды не будет по следующим адресам : ул. Гожувская, д. 3,5,25,25а,27,29; ул. Т. Бибиной, д. 1/1,1/2,2,4,5,9,14,18,20,20а,34,1а,22а,30,30а,32; бул. Эрьзя, д. 1,2,3,4,6,7,8,13,17,10,12,14,15,18,20,21,22; ул. Косарева, д. 17,19,19а,19б,21а,21,23,25,29,31,33,35,39,41,41/1,41/2,41/3,43,45,70,70а,76,80,82,84,86,88,82а,84а,86а,87,88а,90а,94а,96а,104,112; ул. Лихачёва, д. 5,5а,9,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32; пр. 70 лет Октября, д. 165,165а,167/1,167/2,167/3; ул. Пуркаева, д. 2,4; ул. Сущинского, д.1,1а,3,3а,4,4/1,4/2,4/3,4/4,4/5,4/6,6,7,7а,8/1,8/2,8/3,9,11,11а,11б,12,14,17,18/1,18/2,18/3,22,24,28,30,32,34,36,36/1,36/2,36/3,36/4,36/5.

По информации ООО «Саранский расчетный центр».

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Источник: irc-saransk.ru