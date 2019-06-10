Житель Торбеевского района напал на полицейских

В Торбеевском районе местный житель совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В конце мая старший лейтенант полиции получил сообщение о том, что двое пьяных мужчин, которые проживают по соседству, устроили дебош. Участковый, прибыв на место инцидента, попытался отвезти зачинщика бесчинства на медицинское освидетельствование. Последний в ответ на это сорвал с полицейского погоны, порвал его одежду и нанес несколько ударов кулаками. Кроме того, дебошир нанес телесные повреждения прибывшему на место происшествия коллеге старшего лейтенанта. В итоге полицейским удалось усмирить буйного мужчину.

Выяснилось, что ранее указанного участкового пытался заколоть вилкой пьяный гражданин. Тогда полицейский смог своими силами усмирить преступника.

По информации «Известий Мордовии».

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