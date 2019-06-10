В Мордовии осужденной вручили сертификат, дающий право на получение материнского капитала

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии осужденной был вручен сертификат, дающий право на получение материнского капитала.

До осужденной была доведена информация о том, как можно воспользоваться этим сертификатом после освобождения, куда обращаться, а также какие документы необходимы для распоряжения средствами материнского капитала.

Стоит отметить, что в нынешнем году в упомянутом исправительном учреждении уже 12 осужденным женщинам были вручены сертификаты, дающие право на получение материнского капитала.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su