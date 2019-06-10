Рузаевский стекольный завод возобновил работу

9 июня в Рузаевке была возобновлена работа стекольного завода.

Торжественную церемонию запуска стекловаренной печи посетил глава Мордовии Владимир Волков.

Глава региона заявил, что возобновление работы предприятия имеет огромное значение, поскольку бюджет Рузаевского района получит новый источник доходов, а местные жители будут обеспечены высокооплачиваемыми рабочими местами.

Изначально на предприятии будут работать порядка 300 человек. После запуска второй стекловаренной печи количество работников завода увеличится в два раза.

По информации «Известий Мордовии».

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