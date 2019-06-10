В Рузаевке были задержаны несовершеннолетние парни, подозреваемые в краже велосипедов

В Рузаевке сотрудники правоохранительных задержали двух школьников, подозреваемых в краже велосипедов.

Недавно в полицию обратились две жительницы Рузаевки 29- и 38-летнего возраста, которые сообщили, что из подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Юрасова, неизвестными лицами были похищены оставленные их детьми без присмотра велосипеды.

По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны два мальчика 2009 года рождения. Украденные велосипеды были возвращены законным владельцам.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф