В Темникове в ДТП пострадали четыре человека

В Темникове произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло ранним утром 8 июня на улице Розы Люксембург. По предварительной информации, 20-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, из-за превышения скорости не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в опору ЛЭП.

Водитель легковушки и три его пассажира, среди которых две девушки 18- и 23-летнего возраста, а также 24-летний парень, получили телесные повреждения.

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Источник: гибдд.рф