Мошенники обманули жителя Саранска, решившего купить рулевую рейку для иномарки

В Саранске 34-летний местный житель оплатил покупку и доставку товара, который он не заказывал.

Недавно на одном из популярных сайтов 34-летний житель Саранска оформил заказ на покупку рулевой рейки для автомобиля марки «Мазда». Спустя некоторое время, в одном из почтовых отделений города мужчина получил посылку с товаром и заплатил за неё 20 тыс. рублей. Вскрыв коробку, горожанин обнаружил, что продавец прислал ему рулевую рейку для автомобиля марки ВАЗ.

Связаться с продавцом и договориться о возврате денежных средств жителю Саранска не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф