В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 7 июня на 430-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 24-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении грузовику марки ГАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель легковушки и его 31-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Темникове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф