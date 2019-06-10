В Мордовии в ДТП пострадал 23-летний автомобилист

В Мордовии иномарка врезалась в деревья.

Указанный инцидент был зафиксирован в ночь на 7 июня. Местом ДТП стал 464-й километр федеральной трассы М-5 «Урал», пролегающей между Москвой и Челябинском. 23-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в деревья.

Водитель иномарки был госпитализирован. У молодого человека была взята кровь на анализ.

Ранее сообщалось, что в Темникове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф