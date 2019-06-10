В Саранске 23-летний водитель легковушки сбил 9-летнего велосипедиста

В Саранске 9-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 7 июня на улице Федосеенко. 23-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Киа-Рио», совершил наезд на 9-летнего велосипедиста.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф