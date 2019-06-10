В Саранске водитель иномарки сбил 3-летнего мальчика

В Саранске 3-летний мальчик попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 7 июня на территории Октябрьского района Саранска. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», совершил наезд на 3-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть.

Ребенок был доставлен в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был отпущен домой.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф