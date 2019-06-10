Жителям Саранска предложат попробовать себя в роли пожарных

12 июня в Саранске сотрудники МЧС проведут выставку.

В период с 09:00 до 14:00 на площади, расположенной возле гостиничного комплекса «Парк Отель», будет проходить демонстрация техники, снаряжения, учебно-методических материалов по обучению населения. Будет выставлена современная и редкая техника, среди которой гидроциклы, квадроциклы, катера, подвижный пункт управления, пожарные, аварийно-спасательные автомобили и многое другое.

Кроме того, горожане смогут надеть форму пожарных и спасателей, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь.

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Источник: 13.mchs.gov.ru