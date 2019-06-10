В Мордовии утонул ребенок

В Атяшевском районе утонул ребенок.

Утром 10 июня из пруда населенного пункта Тазнеево Атяшевского района представителями правоохранительных органов и сотрудниками ГИМС был извлечен труп утонувшей девочки 2007 года рождения. Известно, что тело ребенка было обнаружено в месте, которое не является оборудованным для купания.

Труп погибшей был передан полицейским. В настоящее время проводится следствие и судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, девочка не умела плавать. Также имеются сведения, согласно которым во время купания за ребенком не присматривали взрослые.

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Источник: 13.mchs.gov.ru