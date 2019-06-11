Глава Мордовии Владимир Волков открыл производство высокотехнологичных вагонов.

10 июня глава региона осмотрел вагоностроительную площадку АО «Рузхиммаш». Данная площадка была законсервирована пять лет назад. Работа была возобновлена благодаря высокому рыночному спросу на железнодорожную продукцию.

На модернизацию рассматриваемой площадки было потрачено 300 млн рублей.

В настоящее время на площадке работают 379 человек. Кроме того, ещё около 200 вакансий остаются открытыми.

В данный момент осуществляется производство двух типов вагонов, среди которых 40-футовый вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и вагон-хоппер с кузовом из алюминиевых сплавов.

Владимир Волков заявил, что в ближайшее время будет налажена поставка вагонов из Мордовии в Польшу. Недавно был выигран соответствующий тендер.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Рузаевке была возобновлена работа стекольного завода.