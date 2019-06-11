В Ковылкинском районе ДТП унесло жизнь 42-летнего мужчины

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 42-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 10 июня в селе Троицк. На улице Куйбышева 23-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу марки «Урал», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки «Хендай-Солярис».

От полученных телесных повреждений 42-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. 27-летний водитель того же транспортного средства был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф