В Торбеевском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Торбеевском районе произошло опрокидывание легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 10 июня на 464-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». 29-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», в определенный момент движения допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате данного инцидента телесные повреждения получила 44-летняя пассажирка легковушки. Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 42-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф