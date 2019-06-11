В Саранске в результате ДТП пострадала 27-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадала 27-летняя девушка.

ДТП произошло ранним утром 10 июня на 186-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся впереди грузовик марки ГАЗ, который в этот момент поворачивал налево.

Пострадала 27-летняя пассажирка легковушки. Девушка доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе в результате ДТП погиб 42-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф