В Саранске в ДТП с участием двух легковушек пострадал пенсионер

В Саранске произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал 71-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 10 июня на территории Ленинского района Саранска. По предварительной информации, 71-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, во время совершения левого поворота не предоставил преимущество в движении легковушке той же марки, в результате чего транспортные средства столкнулись.

71-летний автомобилист доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф