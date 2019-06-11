В Зубовой Поляне 21-летний автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина

В Зубовой Поляне 21-летний автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадала 36-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 10 июня на улице С. Шельтяева. По предварительным данным, 21-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2112, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка «Приоры». Женщина была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф