Игроки ХК «Мордовия» четыре месяца не получают зарплату

У хоккейной команды «Мордовия» возникли проблемы с финансированием.

Во время специальной пресс-конференции, которая была организована после того, как указанная информация стала появляться в социальных сетях, наставник мордовской хоккейной команды Юрий Воробьёв заявил, что игроки уже четыре месяца на получают зарплату.

Также Юрий Воробьёв отметил, что в настоящее время игроков интересуют сроки погашения задолженности по зарплате, а также будущее команды, которое по причине сложившейся ситуации оказалось под серьезной угрозой.

Кроме того, наставник заявил, что у руководства ХК «Мордовия» не будет морального права удерживать хоккеистов, которые решат перейти в другие клубы, в том случае, если ситуация в ближайшее время не изменится.

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Источник: hcmordovia.ru