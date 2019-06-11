В Рузаевском районе горели надворные постройки

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.
Днём 10 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории села Татарская Пишля произошел пожар. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 70 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в селе Старое Шайгово в результате пожара погибли два человека.
Источник: 13.mchs.gov.ru