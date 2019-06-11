В Мордовии сотрудники МЧС провели открытые уроки

Сотрудники пожарной части № 25 провели открытые уроки в четырех образовательных учреждениях Торбеевского района с охватом 240 человек.

Со школьниками была проведена лекция на противопожарную тематику.

Кроме того, для детей была организована экскурсия в пожарную часть, в ходе которой школьники увидели служебные помещения, познакомились с устройством несения службы и организацией быта пожарных.

Сотрудники МЧС рассказали ребятам интересные факты о работе пожарных.

Также дети ознакомились с пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением.

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Источник: 13.mchs.gov.ru