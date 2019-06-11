В Мордовии была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в исправительную колонию

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
В ходе осмотра внутренней запретной зоны сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали 4 свертка, в которых находились 16 мобильных телефонов, 3 сим-карты, 2 зарядных устройства, 5 пар наушников, кабель для подключения гаджетов и 3 аккумуляторные батареи.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в исправительную колонию.
Источник: 13.fsin.su