36-летняя жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенников

Неизвестные интернет-мошенники ограбили 36-летнюю жительницу Саранска.

Недавно 36-летняя жительница Саранска, находясь на отдыхе за пределами России, в одной из популярных социальных сетей получила сообщение со страницы своей подруги с просьбой одолжить денежные средства в сумме 12,5 тыс. рублей. Женщина перечислила деньги. Спустя несколько дней подруга сообщила горожанке, что её аккаунт был взломан, а сообщение с просьбой одолжить денежные средства было отправлено мошенниками.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф