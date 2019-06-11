Два жителя Саранска подозреваются в незаконном хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двоих местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, стражи порядка в ходе досмотра 37-летнего безработного ранее судимого жителя Саранска обнаружили и конфисковали синтетические наркотики массой 0,34 грамма.

На улице Н. Эркая полицейские изъяли 1,25 грамма наркотиков у 23-летнего безработного жителя Саранска, ранее имевшего проблемы с законом.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф