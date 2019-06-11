В Ромодановском районе произошел пожар на территории заброшенной фермы

В Ромодановском районе произошел пожар на территории фермы, которая в настоящее время не работает.

В ночь на 10 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Пушкино произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории фермы, которая в настоящее время не работает. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 500 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru