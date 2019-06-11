В Мордовии осужденные перевоплотились в юмористов

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие под названием «Смехопанорама».

Осужденные разыграли различные юмористические сценки, среди которых сюжет из сказки «Бременские музыканты», отрывок из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» и короткометражная постановка из мультфильма «Маугли».

Веселые сюжеты вызвали в зрительском зале бурю аплодисментов и смеха.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su