В Мордовии осужденные перевоплотились в юмористов

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие под названием «Смехопанорама».
Осужденные разыграли различные юмористические сценки, среди которых сюжет из сказки «Бременские музыканты», отрывок из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» и короткометражная постановка из мультфильма «Маугли».
Веселые сюжеты вызвали в зрительском зале бурю аплодисментов и смеха.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su