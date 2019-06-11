Выбежавшего на поле во время футбольного матча в Саранске жителя Пензы арестовали

В Саранске суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Пензы, который выбежал на поле во время футбольного матча между сборными России и Сан-Марино.

Вечером 8 июня 36-летний житель Пензы, находясь на стадионе «Мордовия Арена», где проходил матч между сборными России и Сан-Марино по футболу, выбежал на поле. Инцидент произошел во втором тайме матча.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении жителя Пензы была избрана мера наказания в виде ареста сроком на 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 2 года.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru