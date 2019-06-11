В Саранске планируют собрать футбольный мяч из людей

16 июня в Саранске пройдет мероприятие под названием «Всероссийский Олимпийский день».

Указанное мероприятие будет проведено 16 июня. Жители и гости Саранска смогут покататься на беговелах и профессиональных BМХ-велосипедах, поиграть в теннис, волейбол, настольный футбол, а также стать участниками забегов на 2019 метров и «Вверх по ступеням».

Кроме того, горожане и гости города получат возможность пообщаться с известными спортсменами, а также смогут стать участниками творческих и спортивных мастер-классов.

В рамках рассматриваемого праздника будет собран футбольный мяч из людей, которые соберутся на площади в бейсболках белого и черного цвета.

Завершится праздник дискотекой, которую проведет бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев.

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Источник: info-rm.com