В Ковылкинском и Ромодановском районах приступили к ремонту дорог

В двух районах Мордовии начался ремонт дорог.

В Ковылкинском районе ремонтируется участок протяженностью 4,3 километра, который является частью дороги, пролегающей между населенными пунктами Рузаевка, Ковылкино, Торбеево, Казенный Майдан, Мордовский Шадым, Янгужинский Майдан и Алькино. Работы выполняют специалисты ООО «Мордовдорстрой».

Также ведется ремонт дороги, соединяющей Ромоданово, Красный Узел и Липки. ООО «МАПО-ТРАНС» ремонтирует участок, протяженность которого составляет 5,62 километра.

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Источник: mordovmedia.ru