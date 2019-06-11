В Мордовии была обсуждена подготовка к новому отопительному сезону

10 июня в Мордовии в ходе заседания регионального правительства были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к новому отопительному сезону.

На подготовку региона к предстоящему отопительному сезону будет выделено более 1,8 млрд рублей.

Председатель регионального правительства Владимир Сушков поручил администрации Саранска устранить проблемы с ржавой водой, старыми канализационными сетями и их прорывами, а также ликвидировать неприятный запах в городе.

Также в ходе заседания было упомянуто о том, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется завершить строительство водозабора №2 в Чамзинке, а благодаря реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в нынешнем году можно будет расселить граждан из 6,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья в Саранске, Кадошкинском и Большеберезниковском районах. Кроме того, было упомянуто о том, что благоустройство 90 дворовых и 12 общественных территорий будет проведено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По информации «Известий Мордовии».

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