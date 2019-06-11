В Мордовии разыскивается пропавший без вести пациент районной больницы

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести пациента местной больницы.

Ранним утром 10 июня Коршунов Владимир Анатольевич 1972 года рождения, являющийся жителем села Наровчатского района Пензенской области, самовольно покинул хирургическое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ». С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в майку без рукавов серого цвета, трико темно-синего цвета с тремя полосками белого цвета и сандалии на липучках коричневого цвета. На правой ноге мужчины имеется термический ожог.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83453)2-17-44, 8(83453)2-18-33, 02.

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Источник: vk.com/mmomvdrfkovylkino13rm