В Зубово-Полянском районе горел автомобиль

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Утром 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Умёт. На улице Советской загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 1 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru