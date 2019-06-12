В Саранске пропала без вести пенсионерка, которая страдает психическим заболеванием

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую без вести пенсионерку, которая страдает психическим заболеванием.

Сулейманова Нелля Мухарямовна 1949 года рождения 5 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. На связь с родными и близкими женщина не выходит.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в красную кофту, черные брюки и красные туфли. Женщина страдает психическим заболеванием.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой пенсионерки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-(8342)- 29-77-44, 29-77-01.

Ранее сообщалось, что в Мордовии разыскивается пропавший без вести пациент районной больницы.

Источник: 13.мвд.рф