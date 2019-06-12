В Старошайговском районе загорелась баня

В Старошайговском районе произошло возгорание бани.

Днём 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Богдановка. Возле дома №63, который расположен по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Специалисты в настоящее время работают над установлением причины возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе загорелся автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru