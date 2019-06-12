Два жителя Саранска подозреваются в краже велосипедов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже велосипедов.

8 июня в отдел полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратилась супружеская пара. Заявители сообщили о краже принадлежащих им велосипедов. Муж и жена оставили свои двухколесные транспортные средства в подъезде дома, расположенного по адресу – Полежаева, где проживает их родственница. Супруги пристегнули велосипеды специальным металлическим тросом и сняли сиденья, но это не остановило преступников.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали двух жителей Саранска. Подозреваемые признали свою вину. Похищенные велосипеды были изъяты.

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Источник: 13.мвд.рф