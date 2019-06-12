В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже бутылки коньяка из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня, который подозревается в краже бутылки коньяка.

Вечером 31 мая неизвестный гражданин, приблизительный возраст которого составляет 17-18 лет, похитил бутылку коньяка стоимостью 399 рублей из магазина, расположенного на территории посёлка Луховка.

Известно, что разыскиваемый парень был одет розовую футболку, черные шорты, черные кроссовки с белыми полосками и белой подошвой.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-77-88 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске пропала без вести пенсионерка, которая страдает психическим заболеванием.

Источник: 13.мвд.рф