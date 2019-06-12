В Саранске были проведены соревнования на водоёме

В Саранске прошли соревнования на водоёме стадиона «Старт».

Указанные соревнования прошли 11 июня. Участниками состязаний стали ученики трех школ Саранска и одной школы Рузаевки. Программа соревнований включала в себя греблю на лодках, плавание, пляжный спринт и подачу спасательного конца Александрова.

Организаторами соревнований стали ГИМС ГУ МЧС РФ по Мордовии и региональное отделение ВОСВОД.

В общекомандном зачете победителями стали школьники из Рузаевки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru