59-летний житель Рузаевки обвиняется в убийстве знакомого

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 59-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В ноябре прошлого года 59-летний житель Рузаевки, проживающий в многоквартирном доме, расположенном по адресу – улица Кутузова, распивал алкогольные напитки в компании гостившего у него знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений владелец жилья несколько раз ударил гостя ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал труп знакомого в подпол, который находится в одной из комнат его квартиры.

В марте нынешнего года стражи порядка обнаружили мумифицированное тело пострадавшего.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф